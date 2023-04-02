Портал «Русская весна» опубликовал видео мощных ударов по позициям украинской армии, наносимых группировкой ВС РФ «Отважные» с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

На кадрах видно, как на боевиков ВСУ обрушивается лавина всепоглощающего огня. Она уничтожает живую силу противника, его бронетехнику и вооружение. Уцелевшие военнослужащие ВСУ ищут возможности убежать, но сделать это не удается, так как «Солнцепек» создает область избыточного давления в месте удара и выжигает все живое.

Отмечается, что видео сделано на Сватовско-Кременском направлении линии соприкосновения. «Отважные» регулярно задействуют ТОС-1А «Солнцепек», чтобы добираться до боевиков, прячущихся в бетонных укрытиях и глубоких окопах.