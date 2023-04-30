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Рядом с поселком Новониколаевка подразделения Южной группировки ВС РФ уничтожили пункт временного размещения боевиков националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Глава пресс-службы группировки Вадим Астафьев пояснил, что по противнику успешно отработали ракетные подразделения, все боевики, находившиеся в пункте дислокации, уничтожены.

Кроме того, ракетчики ликвидировали две радиолокационных станции рядом с населенным пунктом Камышеваха и нанесли удар «по району восстановления боеспособности 93-й отдельной механизированной бригады» противника.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин предположил, что число ударов по военным объектам Украины крылатыми ракетами будет увеличиваться перед анонсируемым Киевом контрнаступлением.

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