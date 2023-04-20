В Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении российские военные применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», чтобы разрушить укрепленные и подземные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военный корреспондент издания «Известия» Семен Еремин показал работу российских артиллеристов в этом регионе. Согласно его словам, авдеевский участок фронта очень напряженный, и установки «Град» работают здесь несколько раз в день.

«Солнцепек» используется для взлома укрепленных украинских позиций, особенно тех, которые расположены в малонаселенных районах, где боевики укрепились серьезно и укрылись в подземных бункерах.

Российские бойцы работают ночью, когда противник не использует беспилотные летательные аппараты для разведки, и применяют термобарические боеприпасы для поражения целей. Камера видеонаблюдения находится на машине, использующей «Солнцепек», и показывает огненные следы от снарядов и вспышки от их взрывов, достигнувших цели.