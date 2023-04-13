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Ресурс “Русская весна” сообщает о том, что российские военнослужащие, которые принимают участие в боевых действиях в Артемовске, взяли под свой контроль железнодорожный вокзал, элеватор, а также аграрный лицей и стадион «Авангард».

Военные аналитики на Украине отмечают, что российские войска получили подкрепление из донецкого корпуса и сосредоточили свои силы на небольшом участке фронта в самом городе.

Они также подчеркивают, что сообщениям пропагандистов киевского режима о том, что ситуация в Артемовске складывается в пользу Вооруженных сил Украины, нельзя доверять.

На территории Украины продолжается специальная военная операция, начатая 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации страны.

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