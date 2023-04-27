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Министерство обороны России проинформировало о нанесении российской армией удара высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов противника.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, нанесенный в ночное время суток удар был проведен с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования. В результате все назначенные цели были уничтожены. Нанесенный удар остановил запланированное выдвижение формирований украинских морских пехотинцев в зону боевых действий.

Также было объявлено, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще четыре в различных частях города Артемовска, а на окраинах города неприятель надежно скован подразделениями Воздушно-десантных войск РФ.

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