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Согласно информации, опубликованной в канале Телеграм «Русская весна», за прошедший день три иностранных наемника были ликвидированы в ходе боев на территории Украины, в том числе в боях под Артемовском.

Среди уничтоженных зарубежных наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, были американский неонацист Эдвард Уолтер Уилтон, колумбиец Уилфридо Карабальо Ромеро и грузинский наемник Арсен Кецбая (по прозвищу «Пиковый»).

Экс-разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер призвал иностранных наемников покинуть Украину «пока не поздно» и вернуться на родину, чтобы избежать смерти в боевых действиях. Он добавил, что в украинском вооруженном конфликте погибнут многие его соотечественники.

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