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РИА Новости со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщает о появлении в зоне проведения специальной военной операции новейших танков Т-14 «Армата». При этом отмечается, что боевые машины пока не задействовались в штурме позиций противника.

Они уже применялись в ходе боевых действий, однако лишь наносили удары по опорным пунктам ВСУ.

Напомним, что первые сообщения об отправке в зону СВО танков Т-14 «Армата» появились 25 апреля. Тогда же Минобороны подтвердило эту информацию. Дополнительно сообщалось, что для повышения надежности боевых машин их оснастили защитой бортов.

По словам представителей Минобороны, танки «Армата» с автоматизированной системой управления смогут взаимодействовать с любыми другими видами техники и вооружения, поэтому будут задействоваться в качестве мобильных штабов.

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