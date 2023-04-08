В Константиновке неподалеку от Бахмута в ночь на 8 апреля российские ВС уничтожили крупный склад с боеприпасами, сообщил портал «Военное обозрение». Отмечается также, что ночью наносились удары по объектам противника в Херсоне и Харькове.

В этих городах Киев накапливает силы для будущего контрнаступления, устраивает места временного размещения мобилизованных боевиков. Именно они становятся целями для российских ракет, так как ликвидация новых подразделений разрушает планы ВСУ.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась в южных и центральных регионах Украины. Так, телеграм-каналы в Одесской области писали о высокой опасности ракетных ударов и призывали жителей спускаться в укрытия и не игнорировать предупреждения военных.