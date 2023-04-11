11 апреля – ИА Discover24.ru. На территории Калининградской области был сформирован новый артиллерийский полк, в состав которого вошли гаубицы и реактивные системы залпового огня. Об этом в своем материале сообщает «Известия» со ссылкой на свой источник в Министерстве обороны России.

Новый полк вошел в состав 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. По данным источника, в настоящий момент российские артиллеристы сформированного полка отрабатывают тренировочные стрельбы не только по статическим мишеням на суше, но также отрабатывают действия по поражению движущихся морских объектов.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, территория Калининградской области имеет общую границу с двумя крайне недружественными для России странами, а именно с Польшей и Литвой, а также имеет довольно большой участок морского побережья. Именно по этой причине российские артиллеристы обязаны уметь поражать объекты не только на суше, но и на море.

Причем, по словам военного историка, специфика поражения морских целей подразумевает умение вести огонь по быстродвижущимся морским целям за горизонтом. Поэтому российские военнослужащие налаживают взаимодействие между артиллеристами, операторами БПЛА и пилотами военной авиации.