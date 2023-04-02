Российские артиллеристы уничтожили штурмовую бронегруппу ВСУ у населенного пункта Торское на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Глава пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что штурмовики 81-й аэромобильной бригады ВСУ предприняли попытку контрнаступления на бронетехнике, однако были своевременно обнаружены российскими разведчиками. Практически сразу боевиков накрыла ствольная артиллерия, уничтожившая боевые машины вместе с экипажами.

Ранее на том же Краснолиманском направлении успешно отработали расчеты РСЗО БМ-21 «Град», которые уничтожили штурмовой взвод украинских войск, пытавшийся провести разведку на боевых машинах пехоты. Точные удары ВС РФ привели к значительным потерям противника.