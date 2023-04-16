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Бронетранспортер YPR-765 голландского производства с 25-миллиметровой автоматической пушкой уничтожен в районе Угледара. Глава пресс-службы группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отличился расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Также представитель Минобороны сообщил о попытке ВСУ атаковать передовые позиции российских войск в Запорожской области. Она была успешно пресечена мотострелками, которые ликвидировали четверых военнослужащих противника.

Рядом с населенным пунктом Малиновка в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийских боеприпасов ВСУ. Удар по объекту наносился тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек».

На Южно-Донецком направлении, приводит слова Гордеева агентство ТАСС, российские зенитно-ракетные комплексы С-300 перехватили две ракеты американской РСЗО HIMARS, которую ВСУ пытались использовать для удара по гражданской инфраструктуре.

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