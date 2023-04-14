В Сети появились видеозаписи уничтожения двух крупных складов ВСУ, на которых хранились ракетно-артиллерийские боеприпасы и вооружение западного образца.

На Купянском направлении на территории Харьковской области для уничтожения вражеского склада был задействован высокоточный снаряд. Он угодил точно в цель и запустил детонацию боеприпасов, что привело к полному уничтожению объекта.

Под Бериславом в Херсонской области отлично сработали российские ВКС, нанесшие удар планирующими бомбами. Напомним, в Киеве неоднократно заявляли, что не в состоянии сбивать подобные боеприпасы из-за отсутствия соответствующих систем противовоздушной обороны.

ВСУ стягивают технику, оружие, артиллерийские снаряды и ракеты на южное направление фронта в рамках подготовки к контрнаступлению. Однако российская разведка обнаруживает новые склады и места размещения личного состава, после чего по ним наносятся сокрушительные удары.