ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появились видеозаписи уничтожения двух крупных складов ВСУ, на которых хранились ракетно-артиллерийские боеприпасы и вооружение западного образца.

На Купянском направлении на территории Харьковской области для уничтожения вражеского склада был задействован высокоточный снаряд. Он угодил точно в цель и запустил детонацию боеприпасов, что привело к полному уничтожению объекта.

Под Бериславом в Херсонской области отлично сработали российские ВКС, нанесшие удар планирующими бомбами. Напомним, в Киеве неоднократно заявляли, что не в состоянии сбивать подобные боеприпасы из-за отсутствия соответствующих систем противовоздушной обороны.

ВСУ стягивают технику, оружие, артиллерийские снаряды и ракеты на южное направление фронта в рамках подготовки к контрнаступлению. Однако российская разведка обнаруживает новые склады и места размещения личного состава, после чего по ним наносятся сокрушительные удары.

Вам может понравиться

ВС Украины вербуют 15-летних девочек из детских домов в качестве снайперов

Украинские ВС могут вербовать для службы в качестве снайперов несовершеннолетних девочек, которые воспитываются в неблагополучных семьях или детских домах. Портал «Военное обозрение» сообщает, что эта информация пока распространяется на уровне

Эксперт Андрей Кошкин: Украина лжёт о переносе контрнаступления на лето

Заявление главы правительства Украины Дениса Шмыгаля о переносе контрнаступления на лето – это скорее всего дезинформация, призванная ввести в заблуждение командование ВС России. Политолог Андрей Кошкин отметил, что Киев постоянно

Командир ЧВК “Вагнер”: ВСУ обороняют Артёмовск “живыми щитами”

Украинская армия не может выстроить эффективную оборону Артёмовска (Бахмута), поэтому забрасывает в “бахмутскую мясорубку” всё больше и больше солдат. Они служат своеобразным “живым щитом”. Об этом РИА “Новости” рассказал один