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На Купянском направлении российские артиллеристы нанесли удар снарядами «Краснополь» по боевой технике ВСУ. В результате атаки уничтожены реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и танк советского образца.

Пресс-офицер группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин также сообщил, что российские ВС уничтожили три беспилотных аппарата украинской армии в районе населенных пунктов Ильинка, Коломичиха и Егоровка.

Рядом с Новоселовским, Артемовкой и Стельмаховкой ВС РФ пришлось задействовать тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Это позволило ликвидировать группу из 15 украинских боевиков.

Ранее в Минобороны заявили о ликвидации сразу трех ДРГ противника, которые действовали на Купянском направлении.

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