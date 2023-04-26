Звукометрические разведывательные комплексы «Пенициллин», используемые ВС РФ, обнаружили позиции украинской артиллерии. Данные были переданы российским ВС, нанесшим точный удар по противнику.

Российские бойцы рассказали, что комплекс включает в себя восемь звукоприемников с датчиками, улавливающими звук выстрела с расстояния до 50 километров. Эти данные обрабатываются с помощью блока управления, который в свою очередь выдает точные координаты позиций противника. Все остальное – дело техники. Координаты отправляются артиллеристам, уничтожающим обнаруженные боевые системы.

Наличие такого комплекса обеспечивает ВС РФ преимущество в контрбатарейной борьбе, так как местоположение артиллерии ВСУ определяется буквально в течение нескольких секунд. Противник не успевает сменить позицию, что позволяет его уничтожить артиллерийским или авиаударом.