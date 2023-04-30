Украинские ВС попытались провести контратаку в Артемовске. Они на бронетехнике выдвинулись к городу по автодороге Е40, намереваясь разделить российскую оборонительную линию, соединяющую город с Привольем. Однако эта попытка провалилась.

Российские ВС обнаружили движущуюся к городу колонну техники и нанесли по ней сокрушительные артиллерийские удары. Мощная атака позволила уничтожить четыре боевых машины пехоты противника и находящихся в них личный состав, сообщил портал «Военное обозрение».

Уцелевшие боевики были вынуждены вернуться на безопасные позиции. Военные эксперты считают, что Киев будет предпринимать подобные попытки и в будущем. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, освобождение Артемовска даст российским военным мощный плацдарм для наступления в разных направлениях, поэтому сдавать город нельзя ни в коем случае.