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Украинские ВС попытались провести контратаку в Артемовске. Они на бронетехнике выдвинулись к городу по автодороге Е40, намереваясь разделить российскую оборонительную линию, соединяющую город с Привольем. Однако эта попытка провалилась.

Российские ВС обнаружили движущуюся к городу колонну техники и нанесли по ней сокрушительные артиллерийские удары. Мощная атака позволила уничтожить четыре боевых машины пехоты противника и находящихся в них личный состав, сообщил портал «Военное обозрение».

Уцелевшие боевики были вынуждены вернуться на безопасные позиции. Военные эксперты считают, что Киев будет предпринимать подобные попытки и в будущем. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, освобождение Артемовска даст российским военным мощный плацдарм для наступления в разных направлениях, поэтому сдавать город нельзя ни в коем случае.

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