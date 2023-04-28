Ракетным ударом по Днепропетровску российские ВС уничтожили две нефтебазы, которые активно использовались для нужд украинской армии. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Руденко. Он также опубликовал видеозапись последствий прилетов по этим объектам.

Напомним, в ночь на 28 апреля, помимо Днепропетровска, под удар попали Киев, Кременчуг, Николаевская и Черкасская области. Сообщалось также о пуске ракет в сторону западных регионов Украины, но оттуда информации пока не поступало.

Примерно около 3 часов ночи воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Сообщается, что массированная атака осуществлялась с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22, использующих ракеты Х-101.

Украинская ПВО не справилась со своей задачей, подавляющее большинство ракет достигли намеченных целей.