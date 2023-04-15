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Минувшей ночью российские ВС по серой зоне с боями прорвались к населенному пункту Белогоровка и перешли к наступлению. Портал «Русская весна» рассказал, что боевики ВСУ пытались сдерживать продвижение наших бойцов артиллерийскими обстрелами, но особого успеха добиться не сумели.

ВС РФ закрепились в непосредственной близости от Белогоровки. В ближайшие дни они продолжат наступательные действия под прикрытием авиации и артиллерии, которые наносят интенсивные удары по противнику.

Украинский Генштаб был вынужден признать, что российские подразделения сумели осуществить прорыв и подошли к населенному пункту вплотную. Отмечается, что ВСУ пытаются оказывать сопротивление, но не выдерживают массированных обстрелов с воздуха. Также артиллерийские подразделения ВС РФ, работающие в связке с БПЛА наносят точные удары по вражеским позициям.

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