Мощнейший взрыв в Артемовске, гриб от которого был виден почти в 80 километрах от города, стал следствием удара по ВСУ авиабомбой ОПАБ-500. Это так называемый вакуумный боезаряд, который не оставляет шансов на выживание даже тем боевикам противника, которые прячутся в надежных бетонных укреплениях.

ОПАБ-500 представляет собой термобарическую или объемно детонирующую авиабомбу. Перед взрывом она распыляет воспламеняющуюся смесь, которая затем загорается и повышает температуру примерно до 2700-3000 градусов. Заряд обладает огромной разрушительной силой, так как вес боевой части составляет 500 кг.

Напомним, изначально предполагалось, что ВС РФ задействовали в Артемовске авиабомбу ФАБ-1500. Однако эти боезаряды пока не используются с модулями, обеспечивающими способность планировать к цели и точность ее поражения. По словам экспертов, они все же появятся в Артемовске, но немного позже.