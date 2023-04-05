Бойцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» совместно с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации продолжают выдавливать противника с территории населенного пункта Артемовск и его окрестностей, уничтожая личный состав боевиков ВСУ.

Военные корреспонденты сообщают с места событий о ликвидации очередных националистов киевского режима. На этот раз бойцы вооруженных сил Российской Федерации уничтожили на Артемовском направлении боевиков из группировки «Гонор» по имени Назарий Грибан, известным под позывным «Продюсер», и Даниил Кондель, известного под позывным «Викинг». Данные о смерти боевиков подтверждает лидер группировки Сергей Филимонов.

Напомним, что штурмовые группы «музыкантов» установили контроль над центром Артемовска, а боевики украинской армии вынуждены были отступить на западные окраины города, где в настоящий момент продолжаются ожесточенные сражения. При этом бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выдавливать противника и с западных окраин населенного пункта.