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10 апреля – ИА Discover24.ru. Боевики ВСУ сумели сформировать новую линию обороны в районе железной дороги в Артемовске, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что после ожесточенных боев на протяжении последних 48 часов боевики были вытеснены за железную дорогу в западную часть города. Сейчас именно там ЧВК «Вагнер» штурмуют позиции ВСУ. Однако противник упрямо цепляется за железную дорогу и смог выстроить там новую оборонительную линию.

Также Пушилин отметил, что делать заявления об освобождении Артемовска пока рано, несмотря на успешные действия российских войск. ВСУ не прекращают отчаянного сопротивления, а также надеются провести контрнаступление, шансы на успех которого минимальны.

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