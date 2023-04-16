Портал «Русская весна» сообщает о попытках украинской армии начать продвижение вперед сразу на нескольких участках фронта. Кроме того, они наносят удары по приграничным территориям РФ и освобожденным населенным пунктам.

Боевики-сатанисты, для которых нет ничего святого, хотят использовать светлый праздник Пасху для наступательной операции. Они рассчитывают, что в такой день российские бойцы расслабятся и станут уязвимыми для атаки. Однако на деле ситуация выглядит совсем по-другому.

ВС РФ готовы отражать внезапные нападения украинских нацистов в любое время дня и ночи. Мало того, видя повышение активности противника, они наносят по нему превентивные удары из артиллерийских орудий. Это позволяет охладить пыл боевиков и сорвать коварные планы по контрнаступлению.