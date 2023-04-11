11 апреля – ИА Discover24.ru. По последним видеозаписям с выступлениями президента Украины Владимира Зеленского можно сделать вывод, что его физическое и психическое состояние оставляет желать лучшего. Многие заметили, что он выглядит истощенным, его лицо серого цвета, есть одышка и у него потухший взгляд.

Кроме того, Зеленский выступает не из своего кабинета в Киеве, а из некоего помещения с голыми белыми стенами.

Эксперт в области гештальт-терапии Алексей Лысенко полагает, что президент находится в состоянии нервного истощения, что схоже с человеком, который не может справиться с тяжелой ношей, но продолжает играть свою роль.

Психолог-консультант одного из подмосковных реабилитационных центров даже высказал мнение, что Зеленский может проходить детоксикацию от наркозависимости.