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11 апреля – ИА Discover24.ru. По последним видеозаписям с выступлениями президента Украины Владимира Зеленского можно сделать вывод, что его физическое и психическое состояние оставляет желать лучшего. Многие заметили, что он выглядит истощенным, его лицо серого цвета, есть одышка и у него потухший взгляд.

Кроме того, Зеленский выступает не из своего кабинета в Киеве, а из некоего помещения с голыми белыми стенами.

Эксперт в области гештальт-терапии Алексей Лысенко полагает, что президент находится в состоянии нервного истощения, что схоже с человеком, который не может справиться с тяжелой ношей, но продолжает играть свою роль.

Психолог-консультант одного из подмосковных реабилитационных центров даже высказал мнение, что Зеленский может проходить детоксикацию от наркозависимости.

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