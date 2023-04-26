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Киев и Запад продолжают обсуждение темы украинского «весеннего контрнаступления», которое вполне может плавно перейти в «летнее», ВСУ ведут подготовку к нему, обучая боевиков за рубежом и стягивая технику с личным составом в предполагаемые районы контратакующих действий.

Одновременно с этим военный корреспондент Александр Коц заявляет, что переход Киева в контрнаступление однозначно приведет к его разгрому. Сейчас Запад пытается адекватно оценить шансы ВСУ и приходит к выводу, что успех вряд ли возможен. Однако такие заявления звучать только за кулисами. Публично же западные политики высказывают уверенность в «победе Украины».

Киев собирает бригады общей численностью в 50 тысяч человек, получает западную технику и вооружение. Но при этом он постоянно переносит даты контрнаступления, что негативно сказывается на морально-психологическом состоянии боевиков.

Власти Украины и командование ВСУ при этом излучают оптимизм. Так, замминистра обороны Анна Маляр на днях заявил, что контрнаступление уже началось и отдельные его «элементы» можно увидеть на Донбассе.

Запад, котором выгодна контратакующая операция ВСУ, все же задумывается в ее целесообразности в условиях множества проблем Киева и начинает чаще говорить о необходимости переходить к дипломатическому урегулированию конфликта. Которое автоматически станет поражением Украины.

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