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В Харьков приехала группа иностранных журналистов, которые скорее всего будут освещать контрнаступление ВСУ. Подполковник МВД запаса Олег Иванников рассказал порталу Ura.ru, что контрудар Киев попытается нанести по Белгородской и Брянской областям России.

Он пояснил, что украинская армия намерена пойти на шантаж. Используя имеющиеся силы, она попытается захватить областные центры приграничных регионов, после чего потребовать у Москвы завершения специальной военной операции на условиях Киева.

Вторжение на территорию России с территории Харьковской области будут освещать западные корреспонденты, отметил Иванников. Затем они раздуют в СМИ данные об успешных действиях ВСУ.

Напомним, что многие эксперты ранее предполагали, что атаки украинских беспилотников и диверсии на территории приграничных областей РФ могут быть подготовкой к удару по Брянску, Белгороду и Курску.

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