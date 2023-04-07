Киев планирует предпринять ряд мер, направленных на отвлечение внимания от поражения ВСУ в Артемовске (Бахмуте), считает политолог Олег Иванников. Он рассказал порталу Ura.ru, что для этой цели украинские войска попытаются создать очаг напряженности у российских границ.

Подполковник МВД запаса уверен, что ВСУ намерены устраивать серьезные провокации в Брянской и Белгородской областях. Для этого они задействуют диверсионные группы, призванные заставить жителей РФ паниковать. При этом в Сеть будут регулярно выкладываться видеозаписи военных преступлений ВСУ.

Помимо этого, стоит ожидать использования боевиками большого количества дронов со взрывными устройствами, атакующих объекты на территории вышеупомянутых регионов. РФ следует предусмотреть подобные действия Киева и существенно усилить границы, уверен политолог.