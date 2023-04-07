Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев планирует предпринять ряд мер, направленных на отвлечение внимания от поражения ВСУ в Артемовске (Бахмуте), считает политолог Олег Иванников. Он рассказал порталу Ura.ru, что для этой цели украинские войска попытаются создать очаг напряженности у российских границ.

Подполковник МВД запаса уверен, что ВСУ намерены устраивать серьезные провокации в Брянской и Белгородской областях. Для этого они задействуют диверсионные группы, призванные заставить жителей РФ паниковать. При этом в Сеть будут регулярно выкладываться видеозаписи военных преступлений ВСУ.

Помимо этого, стоит ожидать использования боевиками большого количества дронов со взрывными устройствами, атакующих объекты на территории вышеупомянутых регионов. РФ следует предусмотреть подобные действия Киева и существенно усилить границы, уверен политолог.

Вам может понравиться

РВ: Колонны американской бронетехники ВС Украины едут к линии боевого соприкосновения

Украинские боевики опубликовали в Сети видеозапись с колоннами боевой техники, якобы движущимися к линии соприкосновения для участия в контрнаступлении. Однако военные корреспонденты считают эти кадры фейком. На записи действительно видна

Asia Times: западным танкам, которые отправляют на Украину, не хватает защиты

Танки, которые западные союзники Киева направляют на Украину, могут оказаться лёгкой целью для российских войск. Об этом пишет издание Asia Times. Перевод статьи приводит портал “ИноСМИ”. Утверждается, что тяжёлой технике

Минобороны РФ: Киев намеренно расстреливает бойцов ВСУ, чтобы заставить держать позиции

Киевский режим ликвидирует бойцов своей армии, чтобы не дать им возможности отступить, сдать позиции или добровольно сложить оружие, сообщает Минобороны РФ. В качестве примера приводится эпизод, который произошел в боях