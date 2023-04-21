Взрыв в Белгороде произошел по причине нештатного схода авиационного боеприпаса при полете Су-34. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Скорее всего трагический инцидент произошел вследствие конструкторско-производственного недочета. Об этом в своем материале со ссылкой на заслуженного военного летчика России, генерал-майора Владимира Попова сообщает деловая газета «Взгляд».

По словам эксперта, вероятнее всего российский бомбардировщик пролетал над окраинами Белгорода, однако во время планирования авиабомба изменила траекторию своего падения. При этом ситуация с нештатным сходом авиационного боеприпаса случается крайне редко. По мнению Попова, причиной данного инцидента может быть конструкторско-производственный недостаток. Однако точную причину должны определить в ходе официального расследования, добавил эксперт.

Попов отметил, что, судя по размерам оставленной после взрыва воронки, можно предположить, что на оживленную улицу в Белгороде упала авиационная бомба ФАБ-250. Эксперт отметил, что данные авиационные боеприпасы используются для ликвидации личного состава противника и уничтожения бронетехники а также укрепрайонов врага.