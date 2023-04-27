Украинские войска испытывают серьёзные проблемы из-за действий российской авиации. Новая тактика ВС РФ вселила панику в ряды украинских солдат. Об этом “МК” рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский.

Специалист описал, как действует российская авиация в зоне СВО в последнее время. Так, ВКС России стали чаще применять планирующие боеприпасы для ударов по укреплениям неприятеля. Кроме того, для выполнения боевых задач используются авиационные группы тактического назначения. Ретунский пояснил: в данном случае речь идёт о том, что самолёты на задания вылетают массово, а не “двойками”, как это делалось ранее.

Заслуженный военный лётчик также отметил высокую эффективность беспилотных летательных аппаратов. Они действуют по аналогии с военными самолётами: одни дроны вскрывают места расположений ПВО неприятеля, другие беспилотники уничтожают такие системы.