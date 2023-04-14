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Украинский конфликт в лучшем случае завершится в 2025 году, а при неблагоприятном развитии событий – не раньше 2030-го. Такие сроки назвал военный историк Артём Драбкин – сообщает Pravda.ru со ссылкой на портал “Украина.ру”.

Эксперт полагает, что зимнее наступление российских войск под Артёмовском (Бахмутом) и Угледаром нельзя назвать успешным – группировки, вероятно, должны были сомкнуться и полностью освободить территорию Донецкой Народной Республики, но этого не произошло. Сейчас конфликт находится в “позиционном тупике”.

Драбкин также отметил, что ВСУ сейчас воюют в полную силу, тогда как российская армия ещё не задействовала многие свои возможности. При этом историк считает маловероятным, что конфликт на Украине перерастёт в глобальное военное противостояние – Украина и Запад больше надеются на раскол внутри России и смену власти.

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