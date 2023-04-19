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Военный эксперт Алексей Суконкин привел возможный сценарий украинского контрнаступления, которое может начаться в любой момент. Он пояснил, что Киев готовит нечто грандиозное по своим масштабам, что будет состоять из нескольких крупных этапов.

Военные подразделения командование ВСУ будет вводить в операцию последовательно, причем перед каждым из них поставят четкие задачи по захвату определенных рубежей, подконтрольных ВС РФ.

Помимо плана действий упомянутых подразделений, Киев также планирует логистику, снабжение войск, участвующих в контрнаступлении, горюче-смазочными материалами, боеприпасами, вооружением и техникой. Вряд ли командование ВСУ забывает и о таком аспекте, как ввод в бой резервных подразделений, переброску личного состава, эвакуация раненых боевиков.

«Наши штабы активно снижают объемы запасов материальных средств, которые создают украинцы. Мы стараемся не допускать, чтобы живая ила противника концентрировалась на угрожаемых направлениях», – заявил эксперт.

Он отметил, что фронтовая авиация с планирующими бомбами разрывает цепочку логистики противника. Одновременно с этим ведется подготовка к обороне, которая предполагает не только строительство фортификационных сооружений, но и создание складов с боеприпасами на вероятных направлениях атаки ВСУ, чтобы встретить их там «лично».

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