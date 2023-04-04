На вооружении российской армии осталось много образцов качественной советской военной техники, которая успешно применяется и сейчас. Значительная часть советского вооружения модернизирована, но есть и те образцы, которые используются в первоначальном виде в зоне СВО. Об этом в беседе с ОСН рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист отметил, что в неизменном виде осталась значительная часть буксируемой артиллерии. Разработанные в Советском Союзе гаубицы успешно применяются и сейчас. Исключением здесь является гаубица “Мста-СМ”. Её модернизировали так, что сейчас она считается одним из лучших образцов в своём классе.

Почти в неизменном виде применяется зенитно-самоходная установка “Шилка”. Её разработали ещё в 60-х годах прошлого столетия. Сейчас на неё устанавливают зенитно-ракетные комплексы.

В зоне СВО используются и советские системы залпового огня “Буратино” – прототип российского “Солнцепёка” – они до сих пор остаются одними из лучших среди своих аналогов.

Кнутов отметил, что сейчас идёт постепенная замена советской техники на российскую. Как правило, советские образцы сильно модернизируется. Это заметно, например, по танку Т-90. По словам военного эксперта, по сути это советский танк Т-72, который подвергся глубоким изменениям.