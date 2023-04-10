10 апреля – ИА Discover24.ru. В армии Украины недостаёт техники, личного состава и боеприпасов, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности “Русь”, полковник запаса Роман Насонов.

Специалист уточнил: передаваемой Западом техники киевским властям сейчас явно недостаточно для анонсированного неоднократно контрнаступления. Помимо этого, у ВСУ нет необходимого числа обученных специалистов, которые смогут управлять западной бронетехникой. Всё это объясняет, почему Киев до сих пор не начал контрнаступление.

Украинские власти неоднократно заявляли, что готовят контрнаступление на весенне-летний период этого года. По мнению экспертов, шансы на успешную операцию у ВСУ невелики. Провал контрнаступления с большой долей вероятности изменит отношение Запада к Украине, и поставки вооружения Киеву могут существенно снизиться.