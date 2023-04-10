10 апреля – ИА Discover24.ru.

Военный эксперт Игорь Никулин рассказал о плане Б Соединенных Штатов, который, по его мнению, заключается в начале биологической войны. Эксперт обратил внимание на то, что при начале боевых действий в Донбассе сразу появились вспышки неизвестных ранее заболеваний.

Никулин указал на то, что Минобороны России выявило всех участников военно-биологических американских программ, которые проводились на Украине. Среди них были не только украинские, но и иностранные граждане.

Он также отметил, что для проведения подобных исследований Америкой используется не только Украина, но и другие страны. Среди них Казахстан, Грузия, Киргизия, а также Узбекистан.

Таким образом власти Вашингтона стремятся обойти действующую конвенцию о биологическом оружии.