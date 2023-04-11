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11 апреля – ИА Discover24.ru. Использование российскими бойцами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) “Корнет” станет одним из наиболее эффективных способов борьбы с танками, которые страны Запада передают Украине. Такое мнение высказал в беседе с Newsweek эксперт Гай МакКардл. Об этом пишут “Известия”.

Специалист указал, что российские ПТРК во многом схожи с американскими Javelin. При этом “Корнеты” имеют одно главное преимущество. Это дальность. Поражать цели комплекс может на расстоянии в два раза большем, чем это делают “джавелины”. В этой связи МакКардл делает вывод, что западная бронетехника может довольно быстро выходить из строя.

Эксперт также обратил внимание, что на уже пришедшие на Украину западные танки уже установили динамическую защиту. Однако она не сделает бронетехнику абсолютно неуязвимой, отмечает МакКардл.

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