Запад отправляет Киеву зенитно-ракетные комплексы, но основу украинской ПВО сейчас все же составляют советские ЗРК. В скором времени ВСУ лишаться возможности их использовать из-за исчерпания боеприпасов, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что на украинских складах было довольно много ракет для комплексов С-300, «Бук» и прочих, однако сейчас они заканчиваются. Восполнить запасы Киев не в состоянии, так как боеприпасы производятся только в России. Уже в ближайшее время ВСУ останутся без советской ПВО, а западных ЗРК настолько мало, что они не смогут обеспечить полноценную противовоздушную оборону.

Леонков отмечает, что Запад попытается исправить эту ситуацию и продолжит поставки зенитно-ракетных комплексов, но это будет слишком медленный и длительный процесс.