Контрнаступление, к которому в настоящий момент готовится Украина, станет ее последним шансом на «один точный выстрел». Его провал заведет конфликт в тупик и спровоцирует еще большую усталость Запада от Украины, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк.

Он отметил, что украинские военные просто обязаны сделать «все так, как надо», потому что контрнаступление является их последним шансом на успешное завершение специальной операции. Киев ведет серьезную подготовку, понимая, что очередного провала Запад ему не простит.

Кларк напомнил, что сейчас ВСУ формируют 16 бригад, численность которых должна достичь около 100 тысяч боевиков. Все они получат западное вооружение и технику. На каком направлении состоится контрнаступление, сейчас говорить сложно, но российские ВС ждут его по всей линии соприкосновения. Впрочем, в Москве считают, что Киев пойдет в атаку в Запорожской области.