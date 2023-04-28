В беседе с «МК» военный эксперт, капитан 1-го ранга Владимир Гундаров, выразил опасения о возможности развертывания боевых действий в космосе в связи с наступлением ВСУ.

Он напомнил, что за организацией украинского наступления стоит Вашингтон, и это означает, что могут быть использованы различные технологии, в том числе и космические.

Гундаров отметил, что необходимо учитывать не только количество обычного вооружения у ВСУ, но и космические технологии. Он также допустил, что американцы могут попытаться устранить российские спутники в космосе при помощи облаков из плазмы, которые способны нарушить работу всей электроники спутника.

При этом эксперт не исключил возможности применения российской космической группировки орбитальных спутников, которые имеют задачи радиоэлектронного противодействия, над территорией Украины.