Недавно западные СМИ активно распространяли информацию о том, как солдаты Путина «сражаются лопатами». Однако такие заявления, как сказал немецкий аналитик Карло Масала, является ложным представлением. Об этом он рассказал изданию Die Welt.

Недавний массированный обстрел Одессы российскими беспилотниками свидетельствует о том, что арсеналы армии РФ далеко не опустошены. Масала, эксперт бундесвера, отмечает, что массированные атаки продолжаются месяцами, и это указывает на то, в арсеналах российских Вооруженных сил есть все необходимое.

Ранее, в зимние месяцы, российские военные точно так же интенсивно обстреливали военные объекты Украины ракетами, что противоречит заявлениям о пустых складах с вооружением и боеприпасами.