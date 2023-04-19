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Нацисты ВСУ в Артемовске (Бахмуте) все чаще взрывают жилые дома, чтобы замедлить наступление российских войск. При этом в подвалах многоэтажных зданий находятся мирные жители, которые становятся жертвами террористической тактики Киева, рассказал порталу “Военное обозрение” военный аналитик Василий Фатигаров.

Он пояснил, что многоэтажные дома могут превратиться в господствующие высоты для штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер». ВСУ не намерены этого допускать, поэтому они минируют и подрывают высотные здания. На гражданских, которые могут находиться в подвалах, украинским националистам глубоко наплевать.

Фатигаров привел рассказ основателя «Группы Вагнера» Евгения Пригожина о зачистке одного из домов. В нем боевики оставили самодельные взрывные устройства и мины на разных этажах. Все это было аккуратно обезврежено, поэтому здание осталось целым. В подвале бойцы ЧВК обнаружили мирных жителей, которые даже не знали, что стояли на пороге гибели. Но подобное счастье выпадает не всем, отметил аналитик.

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