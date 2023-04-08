Контрнаступление ВСУ, которое по словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, начнется «в ближайшие недели», вовсе не ставит перед собой целью победу Украины, которая никому особо не нужна. Оно должно сорвать возможные переговоры РФ и Европы, усугубив конфликт еще больше, рассказал телеканалу «360» военный аналитик Борис Джерелиевский.

Он отметил, что никакой военных целей организаторы контрнаступления перед собой не ставят. Даже они понимают, что если ВСУ удастся прорвать оборону и выйти к Мелитополю либо Бердянску, Россия не станет сдаваться.

«Задачи у этого контрнаступления другие: разрушить любую возможность нормализации отношений Европы и России. Усугубить сам по себе конфликт. Вероятно, это прямая корреляция с намерением Польши провести аннексию пяти западных областей Украины», – пояснил эксперт.

Он отметил, что ВСУ планировали проводить контратакующие мероприятия в три ключевых этапа, однако один уже сорвался – в Артемовске российские ВС практически установили контроль над городом и окрестностями и совсем скоро сопротивление украинских боевиков там будет подавлено окончательно.

Второй этап – это отвлекающие атаки на Брянскую, Курскую, Белгородскую области РФ. Скорее всего Киев задействует беспилотные аппараты, чтобы спровоцировать панику, но ничего серьезного создать на этих направлениях не сможет.

Третий этап, по мнению аналитика – это попытка контрнаступления на юг, которая будет предпринята в начале лета. Сперва в атаку пойдут мобилизованные украинцы, которые плохо подготовлены. Их цель – лишь выявить уязвимые места, в которые потом ударят танки натовского образца и подготовленные в странах Запада боевики.