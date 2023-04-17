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ВСУ предприняли отчаянную попытку выбить штурмовые отряды «Группы Вагнера» за железную дорогу в Бахмуте, однако она была жестко пресечена. Второй раз повторить нечто подобное у противника не получится, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он рассказал «Известиям», что единственная дорога, соединяющая Артемовск с Часовым Яром, находится под постоянными обстрелами ВС РФ. Артиллерия уничтожает колонны с личным составом, техникой и оружием для боевиков, не давая наладить снабжение.

Несмотря на это, Киев все же рискнет организовать контрнаступление. Вот только проводить его придется относительно небольшими силами, что приведет лишь к новым потерям и поражению. Собрать крупные подразделения вблизи Артемовска не представляется возможным, так как российские ВС постоянно проводят разведку и обязательно заметят повышенную активность ВСУ.

«Оборона на этом направлении хорошо выстроена, и наши силы успешно доделают свою работу. Судьба Артемовска скоро будет решена», – заявил аналитик.

Бойцы ЧВК «Вагнера» рассказали, что украинские военные пытаются всеми силами замедлить освобождение Бахмута. Они захватывают заложников из числа местных жителей, а также минируют здания и другие объекты, из которых приходится отходить.

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