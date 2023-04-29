Военный эксперт Василий Дандыкин заявил в интервью URA.RU, что Россия будет усиливать количество ракетных ударов по военной инфраструктуре Украины перед объявленным украинским контрнаступлением.

По его словам, атаки уже начались, и они не ограничиваются только Донецким направлением. Он также отметил, что ранее украинцы не получали ракетных ударов, и, возможно, они подумали, что эти атаки больше не будут наноситься.

Вместе с тем, сообщения о взрывах в разных регионах Украины свидетельствуют о том, что российские военные работают на всей территории страны. Дандыкин добавил, что все идет по плану специальной военной операции.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению.