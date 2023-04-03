Удары с применением реактивных систем залпового огня HIMARS по Мелитополю, а также полеты беспилотников над Крымом, призванные запугать местное население, могут указывать на подготовку украинских боевиков к наступлению на сухопутный коридор к полуострову, считает военный аналитик Василий Дандыкин.

В беседе с журналистами «Известий» он пояснил, что число диверсий ВСУ с каждым днем увеличивается. При этом ясно, что Киев вряд ли будет пытаться добраться до Крыма по морю – для этой цели в его распоряжении нет ничего, кроме надводных беспилотников.

Наиболее вероятный вариант – это попытка наступления на Мелитополь. Захватив этот город, украинская армия сможет восстановить выход к Азовскому морю и получить плацдарм для дальнейшего продвижения на Крымский полуостров.

Дандыкин отметил, что до Крыма войскам киевского режима придется преодолеть сотни километров по открытой степи в условия полного превосходства ВС РФ в артиллерии и авиации. Поэтому подобное наступление будет чистой воды авантюрным.