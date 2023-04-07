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На Херсонском и Запорожском направлениях в настоящий момент наблюдается «затишье перед бурей». Российские ВС предпринимают меры для отражения контратакующих действий ВСУ, а киевский режим готовится бросить в бой около 60 тысяч боевиков, рассказал военный аналитик Алексей Живов.

Он пояснил, что российские военные примерно представляют, как противник будет вести контрнаступление. Однако 60 тысяч – это весьма крупные силы, с продвижением которых справиться не так просто.

Блогер не обошел вниманием и Артемовск (Бахмут), за который сейчас продолжают вести боевые действия подразделения ЧВК «Вагнер». По мнению Живова, действуют «музыканты» вполне успешно, а командование ВСУ перестало отправлять в город новые вооруженные формирования. Максимум через две недели Артемовск будет освобожден, чего нельзя пока сказать об Угледаре, где ВСУ предпринимают попытки перехода в контрнаступление.

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