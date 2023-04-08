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До полного освобождения Артемовска российским ВС необходимо выполнить еще много работы. Только зачистка города от остатков украинских боевиков займет несколько дней. А после нее потребуется достаточно длительный и сложный процесс разминирования, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он напомнил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее попросил «не гнать коней» и не делать заявлений об уходе украинских войск из города. Да, они действительно отступают и удерживают позиции только в западной части Артемовска, но в Соледаре было практически то же самое и уходили боевики достаточно долго. Хотя оборона уже была обрушена.

Напомним, что портал «Русская весна» ранее рассказал об «адской ночи» для ВСУ, в результате которой бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Т-0504 и установили над ней контроль. В самом городе они освободили железнодорожный вокзал и заставили противника уходить в западную часть Бахмута.

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