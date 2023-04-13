Специальная военная операция на Украине постепенно превратилась в битву беспилотных аппаратов. Обе стороны конфликта активно применяют разведывательные и ударные дроны, а также работают над системами, способными противостоять БПЛА.

Россия преуспевает в этом, так как уже в ближайшее время начнет использовать современные комплексы, способные обнаруживать и уничтожать компактные беспилотники, которые фактически являются невидимками на поле боя.

Мини-дроны создают массу проблем, так как их сложно обнаружить. При этом они способны проводить разведку, наводить на цели артиллерийские орудия, осуществлять корректировку огня. Но российские инженеры сумели решить задачу их обнаружения.

Современные комплексы, сообщает портал ForPost, уже успели проявить себя в борьбе с беспилотниками, которые Киеву поставляет НАТО. Массовое применение этого вооружения позволит лишить ВСУ ушей и глаз, коими являются дроны-невидимки.