Полномасштабный вооруженный конфликт на Украине привел к резкому увеличению расходов мировых государств на область обороны.

Согласно отчету, все страны мира вместе потратили порядка 2,24 триллиона долларов на военные нужды, что составляет увеличение затрат на 4% по сравнению с прошлым годом. Европейские страны лидируют по уровню прироста военного бюджета, который составил почти 13% и является наибольшим за последние 30 лет.

США продолжают оставаться лидером среди всех стран с затратами почти 880 миллиардов долларов на военные нужды, за ними следует Китай, бюджет которого составляет более 290 миллиардов. Россия находится на третьем месте с затратами в размере почти 87 миллиардов долларов.

Согласно экспертам, украинский вооруженный конфликт стал главной причиной повышения трат на оборону.