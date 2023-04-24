Боец территориальной обороны Украины ошарашил неожиданным заявлением представителей киевских СМИ, которые решили взять у него интервью прямо на улице. Он заявил, что командование просто губит украинскую армию.

«Командиры посылают на смерть! Наши хлопцы гибнут просто так!», – пояснил военнослужащий.

Он отметил, что погибшие в боях солдаты числятся месяцами в списках пропавших без вести, из-за чего их семьи не могут получить обещанные президентом Зеленским деньги в размере 15 млн гривен. Кроме того, командиры не отправляют похоронки длительное время, чтобы прикарманить денежное довольствие павших боевиков.

Боец призвал журналистов поверить ему, так как каждое его слово является правдой, а не очередными пропагандистскими заявлениями, которыми власти кормят народ Украины.

Сейчас украинские власти проводят тотальную мобилизацию из-за катастрофических потерь. Они понимают, что сил и средств на противостояние ВС РФ и на запланированное контрнаступление уже нет, поэтому пытаются извести всех военнообязанных, чтобы угодить западным хозяевам.