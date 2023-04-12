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Один из боевиков ВСУ, который в настоящий момент находится в Артемовске, написал в своем телеграм-канале, что радоваться украинской армии особо нечему. Ситуация весьма плачевная, так как превосходящие по силам российские ВС продолжают атаковать, причем делают это максимально эффективно.

Боевик использовал нецензурную лексику, чтобы осадить подписчиков, постоянно спрашивающих о контрнаступлении ВСУ в Артемовске. Они все время задают один и тот же вопрос – когда украинская армия добьется перелома в битве за город.

Военнослужащий написал, что подобные вопросы раздражают, так как ВСУ не в футбол играют. О каком-либо переломе в пользу украинской армии сейчас и речи быть не может. Напротив, ситуация для нее становится все хуже с каждым днем и никаких оптимистических новостей даже не предвидится.

«Даже не знаю, что вам такое сказать. Нас не окружили, но оборону пытаются разрывать со стороны Хромово, Ивановского и по улицам» – добавил военный.

Также он отметил, что не понимает, в чем смысл действий командования, которое вынуждает подразделения продолжать удерживать разрушенный город любой ценой.

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