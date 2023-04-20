Боевики ВСУ выложили в Сеть видеозаписи искореженной после атаки ВС РФ бронетехники натовского образца и не смогли сдержать разочарования.

На видео они заявляют, что ждали от западной техники гораздо большего. Они рассчитывали на нее, как на «супероружие», но в итоге в ходе боевых действий боевые машины были моментально уничтожены. По словам военных, в таких боях не стоит надеяться на надежность бронетехники, так как они не щадят никого и ничего.

Напомним, что ВСУ практически каждый вид вооружения, получаемого от Запада, восхваляли до небес и считали супероружием, которое поможет переломить ход специальной военной операции. Однако российские ВС быстро адаптировались к РСЗО HIMARS и многочисленным гранатометам, к западным БМП и бронетранспортерам. И сейчас от всего этого остается лишь бесполезный металлолом.