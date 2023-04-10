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10 апреля – ИА Discover24.ru. В уничтоженном российскими ВС бронетранспортере M113, полученном Киевом от США, погибли трое иностранных наемников. В своем телеграм-канале портал «Военное дело» опубликовал видеозапись с обезглавленными трупами «солдат удачи».

Сообщается, что бронетранспортер попал под удар ВС РФ на подходах к Артемовску. При этом украинские боевики отрезали погибшим иностранным военнослужащим кисти рук и головы. Сделано это для затруднения идентификации наемников, поясняют эксперты.

Киев предпринимает подобные меры, чтобы скрыть и без того очевидный факт – под видом «волонтеров» и «добровольцев» на его стороне участвуют в боевых действиях военнослужащий регулярных армий Запада. В случае их опознания у ВС РФ появились бы доказательства, поэтому трупы иностранцев обезглавливают, чтобы максимально осложнить идентификацию.

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